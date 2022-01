Belgisch wielervoorzitter Tom Van Damme rekent op voorjaarsklassiekers met publiek: “Zoals op de Meir mag iedereen nog de straat op”

Tom Van Damme, voorzitter van Belgian Cycling, was aanwezig bij de kick-off van de campagne naar aanleiding van het Belgisch kampioenschap veldrijden dat op zaterdag 14 en zondag 15 januari 2023 plaatsvindt in Lokeren. De laatste twee edities van het BK (Meulebeke en Middelkerke) dienden afgewerkt te worden zonder publiek. Van Damme hoopt dat we in 2023 een BK krijgen ‘à l’ancienne’, dus met publiek en sfeer van duizenden toeschouwers en wielerfans.

“Wij kijken alvast uit naar een Belgisch kampioenschap mét publiek nadat we al twee jaar zonder toeschouwers moesten organiseren. Is dat het geval dan verwacht ik hier in Lokeren, begin 2023, toch minstens zo’n 20.000 crossfans. Er is hier de mogelijkheid om een mooi parcours uit de grond te stampen en de mensen die dat zullen doen hebben voldoende kennis om er een prachtig iets van te maken”, stelde Van Damme.

Tot de start van het Belgisch wielerseizoen resten nog 46 dagen. Vele organisatoren vrezen echter opnieuw zonder viparrangementen te moeten organiseren. In de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne, traditioneel het tweeluik van het openingsweekend, nemen ze al de vlucht vooruit en schrapten ze die viptenten aan de finish al.

Samentroepen

“De wegwedstrijden worden op de openbare weg georganiseerd. Zoals op de Meir mag iedereen nog de straat op. De wielerfans hebben ondertussen reeds de discipline aangeleerd om een mondmasker op te zetten als ze naar een koers gaan kijken. Ik denk dus dat wielerwedstrijden mét publiek aan de orde zijn. Wel zal het afwachten worden hoe het loopt voor de start- en aankomstzones van de verschillende koersen. Hoeveel volk mag daar samentroepen en zo meer. Ik denk dat ik vertrouwen mag hebben in de flexibiliteit van onze organisatoren. Wij als Belgian Cycling komen hen tegemoet in de licentiekosten als ze moeten organiseren zonder publiek. Dat was vorig jaar al het geval en die lijn trekken wij nu door. Wij bekijken die tussenkomst van geval tot geval en eveneens afhankelijk van de categorie wedstrijden”, meldt Tom Van Damme.