Duizelingwekkende cijfers in de VS: 1,4 miljoen besmettingen geregistreerd op één dag

Tijdens deze coronapandemie hebben in de VS nog nooit zoveel patiënten met Covid-19 in ziekenhuizen vertoefd. Volgens het ministerie van Volksgezondheid nemen over het hele land Covid-patiënten bijna 146.000 ziekenhuisbedden in, meer dan elk vijfde hospitaalbed. In totaal is bijna 78 procent van alle ziekenhuisbedden bezet. Ook het aantal besmettingen stijgt sterk.