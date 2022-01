Het parket van Oost-Vlaanderen is een onderzoek gestart naar het prikincident in vaccinatiecentrum Hoge Wal in Evergem. Een meisje van 11 jaar kreeg daar een gebruikte spuit in de arm door een misplaatste grap van een verpleegkundige. “Voor de ouders volgt een lange periode van onzekerheid”, zegt verantwoordelijke Joachim De Paepe.