Alleen Ouattara nog in quarantaine bij KRC Genk, Onuachu traint deels met de groep

Zo ontbrak dinsdag naast Ouattara alleen Paintsil, die in actie komt op de Africa Cup, op training. Munoz (knie) moet zijn inspanningen nog doseren, net als topschutter Onuachu. De Nigeriaan traint deels met de groep. “Een uitgebreide controle wees maandag uit dat ik voorspoedig herstel van een hamstringblessure”, aldus Onuachu. “Maar het is nog niet aangewezen om al voortdurend voluit te gaan. Deze blessure heeft me geleerd dat ik nog iets beter naar mijn lichaam moet luisteren. Soms haalt mijn brein het van mijn lichaam, omdat ik zo graag voetbal en altijd de ploeg wil helpen. Het heeft echter geen zin om te forceren: als ik niet 100% ben, is het beter dat ik zondag de eerste match tegen Beerschot nog aan me voorbij laat gaan. We zullen zien wat de volgende trainingsdagen brengen.”

Intussen zette KRC Genk ook een eerste impressie van aanwinst Aziz Ouattara online: