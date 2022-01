Wout van Aert bevestigt voorjaarsprogramma: “Via de Omloop en Parijs-Nice naar de klassiekers, inclusief Amstel Gold Race”

In het Spaanse Mutxamel werd zonet het Nederlandse Jumbo-Visma aan de wereldpers voorgesteld. Alle grote tenoren waren van de partij, inclusief kersvers Belgisch kampioen tijdrijden Wout van Aert. De Kempenaar bevestigde dat hij start in de Omloop Het Nieuwsblad. Voor de Tour de France staan zes namen op papier, met enkel Van Aert als landgenoot. De twee resterende plaatsen worden later toegekend.