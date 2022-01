Britney-fans niet opgezet met interview jongere zus Jamie Lynn

Het is ABC Good Morning America die de jongere zus van Britney Spears (40) kon strikken. Jamie Lynn Spears (30) zal er woensdag zetelen om te vertellen over haar boek ‘Things I Should Have Said’ en haar familie. Iets wat Britney-fans haar niet in dank afnemen.

Het gaat niet goed tussen de zusjes Britney en Jamie Lynn. Eerder bleek al dat Britney haar tien jaar jongere zus op Instagram had ontvolgd. Britney liet al eerder uitschijnen dat niet enkel haar vader al die jaren van haar wist te profiteren, maar dat eigenlijk heel haar familie een graantje meepikte.

Dat Jamie Lynn nu opduikt voor een exclusief interview schiet bij veel Britney-fans dan ook in het verkeerde keelgat. Zusje Spears zou er volgens hen vooral meer geld aan willen verdienen. “Ze moet echt stoppen met onzin verkopen. Zou ze dit interview doen als Britney nog vast zou zitten in het voogdijschap? Nope, ze doet het allemaal voor geld”, aldus een twitteraar.

Jamie Lynn moest in zeven haasten ook de titel van haar boek nog aanpassen. Initieel ging de biografie I Must Confess heten. Maar ook dat werd gezien als schaamteloze plagiaat van Britney’s grootste hit Baby One More Time. Uiteindelijk werd het dus Things I should have said.