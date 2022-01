Politie Lommel waarschuwt voor inbraken

Dinsdagmorgen is een zware diefstal vastgesteld in een losstaande garage aan een huis op de Luikersteenweg in Lommel. Daar werden twee koersfietsen, een mountainbike en een gps gestolen. De politie Lommel waarschuwt op Facebook voor inbrekers. De afgelopen dagen stelden de interventieploegen meerdere woninginbraken vast.

De meeste inbraken gebeuren tussen 17 en 21 uur. De inbrekers plegen braak aan de achterzijde, aan een raam of deur. De politie maant aan tot waakzaamheid en vraagt om bij verdachte omstandigheden naar de noodcentrale 101 te bellen. maw