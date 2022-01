Olievervuiling op Zuid-Willemsvaart in Neeroeteren

Aan ’t Eilandje in Neeroeteren is maandagavond rond 16.30 uur een laag olie op het kanaal vastgesteld. Het ging om een mazoutspoor van zo’n 3 kilometer lang, tot in Rotem. De olievlek was wel 5 meter breed. De brandweer werd opgeroepen. Politie Maasland probeert te achterhalen waar de stookolie in het kanaalwater werd geloosd. Door het mistige en donkere weer was de olievervuiling moeilijk te detecteren. Mogelijk ging het om een kleinere hoeveelheid die snel verdund werd in het water. maw