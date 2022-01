Jumbo-Visma - Jumbo-Visma wil in 2022 nog beter doen: “We mikken op een Monument en willen eindelijk de Tour winnen”

Jumbo-Visma klokte af op 44 overwinningen (inclusief de olympische titel tijdrijden van Primoz Roglic) vorig seizoen. Uitschieters waren de eindwinst van Primoz Roglic in de Ronde van Spanje, drie ritzeges in die Vuelta, vier overwinningen in de Tour de France, waarvan drie door Wout van Aert, de tweede plek van Jonas Vingegaard in de Tour, de Amstel Gold Race, Gent-Wevelgem en de Ronde van het Baskenland om een paar overwinningen te noemen.

In 2022 wil Jumbo-Visma opnieuw zo veel mogelijk scoren en blijft het jagen op Tourwinst. Dat lukte net niet in 2020 toen Tadej Pogacar sneller omhoog reed in de slottijdrit naar La Planche des Belles Filles en in 2021 lag Roglic al snel tegen de grond en moest hij opgeven. Als troostprijs was er de podiumplek voor Vingegaard. Roglic trekt opnieuw naar de Tour om te winnen. Wel mag Wout van Aert deze keer ook voluit gaan voor de groene trui. Twee doelen dus in één Tour de France.

Teammanager Richard Plugge was er niet bij tijdens de teampresentatie dinsdagmiddag in Alicante. “Ik heb een hoogrisico-contact gehad en mag dus niet vliegen”, legde hij uit vanuit Tignes, “ik kijk met veel trots terug naar 2021. Wat me het meest bijblijft, is hoe we opnieuw zijn rechtgestaan na de moeilijke start van de Tour. We hebben een enorme veerkracht getoond en behalen daarna ons beste resultaat ooit in de Tour. Dat toont aan dat we goed waren voorbereid en dat we in staat waren om snel te schakelen en alsnog resultaat te halen. Dus ik kijk met veel vertrouwen 2022 tegemoet, deze ploeg maakt nog elk jaar progressie.”

De ploeg zag met George Bennett een goede knecht bergop vertrekken en Tony Martin z’n fiets aan de haak hangen. Dylan Groenewegen wou opnieuw naar de Tour om te sprinten en waagt z’n kans in een nieuwe ploeg. Er werden acht nieuwe jongens aangeworven, een paar jongens uit de opleidingsploeg, met Tiesj Benoot, Tosh Van Der Sande, Christophe Laporte en Rohan Dennis een paar klinkende namen waardoor de ploeg nog sterker is in de breedte, vooral in de klassieke kern.

© BELGA

“Er zijn een aantal jongens doorgestroomd vanuit de opleidingssploeg”, lichtte ploegleider Merijn Zeeman toe op de teampresentatie, “daarbij denken we vooral op de lange termijn. Een belangrijk speerpunt was ook de klassieke kern. Die wilden we versterken en daartoe hebben we een paar goede renners aangetrokken. Dan is er ook nog Rohan Dennis die als allrounder een enorme versterking voor onze ploeg vormt.”

“Het was een ontzettend mooi seizoen, maar het kan altijd beter”, vertelde Zeeman nog, “als ik kijk naar de klassiekers bijvoorbeeld dan moeten we voluit mikken op een Monument. Daartoe is de ploeg versterkt en verder denken we over alles na. Dat gaat over allerlei zaken zoals hoe krijgen we Wout (Van Aert) nog beter in die wedstrijden. Hoe doen we dat met voeding, tactiek, training zodat hij nog sterker is dat laatste anderhalf uur van een wedstrijd. In de Tour mikken we op het allerhoogste”, ging hij verder, “dat doen we nu al een paar jaar en daar blijven we naar streven. Dit team wil ooit de Tour winnen. Dat blijft de ambitie. Verder willen we ook onze jonge talenten verder ontwikkelen, want je moet ook aan de toekomst denken.”