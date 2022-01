Twee dagen na Belgische veldrittitel is Wout van Aert weer vol aan de bak in Alicante

Zondag vierde Wout van Aert zijn Belgische veldrittitel met een kleintje met mayonaise, maar twee dagen later is het alweer bittere ernst. Onze landgenoot vloog zondagavond nog naar Alicante, waar zijn ploegmaats van Jumbo Visma het wegseizoen voorbereiden. Daar stond vandaag een groepstraining gepland, gevolgd door een grootschalig mediamoment.

Het was bekend dat Wout van Aert zondag zijn laatste veldrit heeft gereden. Het WK in Fayetville eind deze maand laat hij links liggen om zich volop te kunnen focussen op de wegcampagne. En Van Aert liet er geen gras over groeien, want nadat hij zichzelf in een Brugse frituur op een frietje en een pintje had getrakteerd, vloog hij zondagavond nog naar Spanje voor een twaalfdaagse stage met Jumbo Visma.

De komende anderhalve week zal hij er vooral veel lange trainingen afwerken. “Het wordt wennen, want het is al meer dan een maand geleden dat ik nog eens lang op de fiets heb gezeten. Mijn ploegmaten hebben de voorbije weken veel lange trainingen afgewerkt en zullen tijdens de stage iets intensiever beginnen trainen. Bij mij is het andersom. Het is dus best mogelijk dat als we deze week een training van vijf à zes uur afwerken mijn kaars als eerste uitdooft. Ik hoop dat ze boven op de berg op mij zullen wachten.”

Later vandaag houdt Jumbo Visma zijn grootschalig persmoment over komend seizoen, intussen sijpelen vanuit het regenachtige Alicante de eerste beelden door van Van Aert op training. En ook van nieuwkomers Tiesj Benoot en Tosh Van der Sande, voor het eerst in hun nieuwe (trainings)outfit:

