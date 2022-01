Hasselt

Als omikron de ziekenhuizen overspoelt, dan zullen coronapatiënten niet langer voorrang krijgen, zo staat in een noodplan van de overheid. “Bij grote personeelsuitval én een toevloed van patiënten zullen we de ziekste mensen eerst behandelen, Covid of niet”, zegt dr. Yves Breysem, directeur van Jessa in Hasselt.