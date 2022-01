Derde etappezege in Dakar voor trucker Nikolaev

Bij de vrachtwagens heeft de Rus Eduard Nikolaev (Kamaz) zijn derde etappezege van deze Dakar gewonnen, zijn 24ste sinds zijn eerste deelname aan de Dakar. De viervoudig winnaar van de Dakar bij de vrachtwagens ging zijn teamgenoot Sotnikov met 2’34” vooraf. De Tsjech Martin Macik (Iveco) eindigde als derde op 2’37”.

Kamaz kreeg de overwinning niet cadeau. Macik nam de rol van vervelende luis in de pels op zich. Na 118 km volgde hij op 23 seconden. Eén waypoint bedroeg de kloof nog altijd maar 47 seconden. Maar de zege van Nikolaev kwam uiteindelijk niet meer in het gedrang. In de stand pitst Nikolaev 2’34” af van zijn achterstand op Sotnikov waardoor het verschil tussen beiden 8’51” bedraagt. De derde rijder in de stand is Shibalov (Kamaz). Hij volgt op 41’18”. Volgt Sotnikov zichzelf op als winnaar bij de vrachtwagens of wint Nikolaev zijn vijfde Dakar? Dat is de inzet van de strijd bij de vrachtwagens.

Na de problemen met het automatische bandendruksysteem op maandag eindigden Martin Van Den Brink, Bernard Der Kinderen en Peter Willemsen (Iveco) op dinsdag opnieuw binnen de top 10. Het duo reed de achtste tijd op 9’23” van Nikolaev. Pascal De Baar, Jan Van Der Vaet en Stefan Slootjes (Renault) eindigden eveneens in de top 10 als tiende. (belga)