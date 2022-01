Meer dan vijftig overtredingen bij controles op verlichting in het verkeer in Sint-Truiden

Tijdens controles op de verlichting heeft de politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken meer dan vijftig overtredingen vastgesteld. Veel fietsers waren niet in orde met de wettelijke uitrusting. Meerdere fietsers werden betrapt op rijden zonder licht.

De controles waren op maandagochtend en dinsdagochtend. Acht fietsers reden zonder verlichting. De fiets van 22 scholieren was niet in orde. Ze kregen een jongeren-pv. Zeven bromfietsers waren opgedreven. Ze reden sneller dan toegelaten en ze werden getakeld. Een fietser kreeg een boete omdat hij de handen niet aan het stuur had. Twee bromfietsers negeerde een verbodsbord aan het Speelhof. Ook de voertuigen ontkwamen niet aan het oog van de politie. Negen foutparkeerders vlogen op de bon. Een bestuurder parkeerde onterecht op een gehandicaptenparking. maw