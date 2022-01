Van vegan lunch tot stoofvloos: Dit zijn de Limburgse finalisten van de Vegan Awards

Vorig jaar kwamen liefst vijf van de elf winnaars van de Belgian Vegan Awards uit Hasselt. De awards zijn een initiatief van BE Vegan die zo het eten van meer plantaardig voedsel wil promoten. Vegan heeft al lang niet meer het geitenwollensokken-imago. Plantaardig staat voor meer dan alleen wat groenten. En dat bewijzen ook de Limburgse finalisten dit jaar.

Lunch

© In 't Grün

Nieuwkomer en finalist in de categorie ‘Best Lunch Place’ is In ’t Grün in de Ridderstraat in Hasselt. “Als tiener droomde ik ervan om ooit een bruine kroeg te openen. Het werd een groene kroeg die beter past bij mijn veganistische levensstijl”, lacht Noura Khensi. “Ik stond in het onderwijs, maar corona leerde me m’n dromen te volgen. Ik begon met bakken en verkocht deze via online kanalen. Tot ik besloot om een echte lunchplek te openen. In juni gingen de deuren van In ’t Grün open. Ik serveer er typische lunchgerechten als een toast champignons of een Krok Meneer, maar dan met vegan kaas en hesp. De klanten zijn enorm divers, niet enkel hippies, maar jong en oud, veganisten, vegetariërs en vleeseters die genieten van goede kost die toevallig of niet plantaardig is. In ’t Grün is een lunchbar, maar ik start binnenkort wel met een maandelijkse mezze-avond. Met enkel plantaardige mezze natuurlijk. Ik heb Algerijnse roots en wil mensen op deze manier ook kennis laten maken met deze keuken.”

Meer info op de Instagrampagina ‘Intgrun’

Van sap tot soepjes

© Sappig

Vorig jaar was ze al winnaar van de award in de categorie ‘Best Catering/Foodtruck’. Dit jaar staat Sappig opnieuw in de finale. Al is Sappig ondertussen zoveel meer dan een foodtruck. “Ik startte Sappig als juice-mobiel, maar door corona moest ik mijn plannen omgooien. Ik denk dat ik mijn plannen al acht keer omgegooid heb, maar daardoor sta ik waar ik nu sta”, lacht Stephanie Thys. “We hebben een pop-up in Quartier Blue. Behalve sapjes en smoothies kan je in de wintermaanden ook soepjes en vorstenbroodjes in take-away oppikken. Daarnaast komen klanten van heinde en ver voor de stoofvloos en vol-au-vegan die we per kilogram verkopen om thuis op te warmen en van te genieten. Echte comfortfood voor thuis waar zelfs vleeseters van genieten, want ik maak stoofvloos dat echt naar stoofvlees smaakt en ook de vol-au-vegan smaakt niet anders dan de versie met vlees. Nu zijn we op zoek naar een vaste locatie in de stad, al hoop ik dat tegen de zomer de foodtruck ook weer wat meer kan uitrijden.”

Vegan street food

© Botanique

Nog een bekende in de finale van de Belgian Vegan Awards: Botanique in Hasselt. Vorig jaar won de streetfoodbar van Tom Paumen en Sebastian Van Dongen al de award voor ‘Best Fast Food’. Dit jaar staan ze weer in de finale. Botanique serveert niet exclusief plantaardige burgers en gerechten, maar is de plek waar veganisten en carnivoren samen kunnen smullen van een burger. De kaart biedt dan ook een ruime keuze uit vegan burgers, salades en toetjes.

Plantaardig dineren

© De Levensboom

Finalist in de categorie ‘Best Dinner Place’ is De Levensboom in Hasselt. Het was het eerste vegetarisch restaurant ooit in de stad. De voorbije jaren evolueerde het restaurant naar volledig veganistisch. Chef Hans Van der Fraenen serveert er meer verfijnde plantaardige gerechten en menu’s.

De ketens

Ook enkele ketens die het goed doen in Hasselt schopten het tot de finale in de categorie voor ‘Best Food Chain’. Zo zijn de plantaardige burgers, zoals The Beyond Burger, van Ellis Gourmet Burger in Hasselt en Maasmechelen om duimen en vingers van af te likken. Ook Wasbar in Hasselt heeft verschillende vegan-opties op de menukaart staan. Razend populair dezer dagen is Hawaiian Poké Bowl met vestigingen in Hasselt en Genk. Stel je eigen poké bowl samen en mijdt zo dierlijke producten.

Lekker zoet

Meer zin in iets zoet? La Pâtisserie Vegan in Luik is finalist in de categorie ‘Most Remarkable Newcomer’, als in de categorie ‘Best Pastry’. Oké, Luik is niet Limburg. Maar het is nu ook weer niet zo ver als je smullen van lekkere plantaardige pateekes en taartjes.

