Boegbeeld van Frans extreemlinks veroordeeld voor laster tegen radiozender

Jean-Luc Mélenchon, boegbeeld van de Franse extreemlinkse partij La France Insoumise en presidentskandidaat, is dinsdag veroordeeld voor openbare belediging en laster. Onderzoeksjournalisten van Radio France had hij, na berichtgeving over zijn presidentscampagne van 2017, “debielen” en “leugenaars” genoemd. De rechter legde hem een voorwaardelijke boete van 500 euro op en hij moet Radio France een schadevergoeding van 3.000 euro.

Mélenchons advocaat maakte al bekend dat zijn cliënt in beroep gaat. “We zijn verbaasd over zo’n strenge beslissing tegen de vrijheid van meningsuiting van een toppoliticus.”

De klacht van Radio France tegen Mélenchon kwam er voor uitspraken die hij had gedaan in een op Facebook gepubliceerde video uit oktober 2018, kort nadat de zender een item had gebracht over Mélenchons communicatie-adviseur Sophia Chikirou. Zij werd diezelfde dag verhoord in een gerechtelijk onderzoek omdat ze als adviseur voor Mélenchons presidentscampagne te veel zou hebben gefactureerd. Drie dagen eerder waren er al huiszoekingen gebeurd, onder meer bij Mélenchon thuis.

In de video haalde Mélenchon uit naar de “perfecte afstemming”, volgens hem, tussen, politie, gerecht, Elysée en de media.

Tijdens een hoorzitting in november wees Jacques Monin, directeur van de onderzoekscel bij Radio France, erop dat de publicatie al twee maanden eerder gepland was, en geen reactie was op de huiszoekingen en het verhoor van Chikiroui.