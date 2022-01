Vrijspraak en lichtere straf na zware vechtpartij in Hasseltse stationsbuurt

Het Antwerps hof van beroep heeft twee vrijspraken uitgesproken in een zaak tegen drie Tsjetsjenen voor een vechtpartij in de Hasseltse stationsbuurt. Een 38-jarige Marokkaan incasseerde er een ‘high kick’ in het gezicht. De beroepsrechter legt de schuld nu bij één dader, de andere twee gaan vrijuit.

De vechtpartij dateert al van 6 augustus 2015 in het beruchte café De Max in de Hasseltse stationsbuurt. Om vier uur ’s ochtends ontstond er een discussie tussen vier Tsjetsjenen – een van hen ging niet in beroep – en een man van Marokkaanse origine. Het slachtoffer kwam tussen en bekocht dit met een ‘high kick’ of hoge trap. De cafébezoeker raakte levensgevaarlijk gewond, belandde een maand in coma en de artsen moesten een deel van zijn frontale hersenkwab verwijderen. Sindsdien sukkelt hij met epilepsie en een gewijzigde persoonlijkheid. Het slachtoffer is levenslang arbeidsongeschikt.

Schadevergoeding

Op basis van camerabeelden, verklaringen van getuigen en een toevallige identiteitscontrole van de mannen in hun BMW eerder op de avond kwam het kwartet in het vizier. In Hasselt gaf de rechter twee daders, die verstek gaven, elk twee jaar cel plus 1.200 euro boete. Hun twee kompanen waren wel present en kregen een werkstraf van 250 uur plus eveneens 1.200 euro boete opgelegd. En vooral: het viertal draaide samen op voor de schadevergoeding van 143.000 euro.

Vrijspraak

In Antwerpen oordeelt de rechter nu dat de camerabeelden onduidelijk zijn en de getuigenverklaringen tegenstrijdig. Ook heeft een van de verdachten bekend dat hij de bewuste trap uitdeelde. Dat de andere betichten betrokken waren en geslagen zouden hebben, is voor de beroepsrechter niet voldoende bewezen. Ze gaan vrijuit. “Het Hof gaat er terecht vanuit dat de bewuste trap maar door één persoon kan zijn uitgevoerd. Mijn cliënt heeft altijd zijn betrokkenheid betwist en het hof is hem hierin na een lange procedure gevolgd. Dit dossier heeft gedurende jaren als een zwaard van Damocles boven zijn hoofd gehangen. Uiteraard overheerst nu tevredenheid dat hij zijn leven kan voortzetten zonder de zorgen die gepaard zouden gegaan zijn bij een veroordeling”, aldus een tevreden advocaat Tom Van Overbeke namens een vrijgesproken verdachte. De man die de trap uitdeelde en bekende, is veroordeeld tot twee jaar cel met uitstel. Samen met zijn kompaan die geen beroep aantekende, draait hij op voor de schadevergoeding die intussen vastgesteld is op 230.000 euro.