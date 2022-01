We laten ons graag meevoeren naar de wereld van Cobra Kai, al worden de eerste barsten in de reeks zichtbaar. — © CURTIS BOND BAKER/NETFLIX

We keken uit naar het vierde seizoen van Cobra Kai. Een guilty pleasure is dat niet, want wij laten ons zonder enig schuldgevoel weer meevoeren naar de wereld van The karate kid, waar de jaren 80 nooit geëindigd zijn. Waar tieners fysiek onmogelijke stunts kunnen uitvoeren en waar twee volwassen mannen hun eigenwaarde laten bepalen door de winst van, godbetert, een lokaal toernooi.