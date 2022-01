Superjacht Galactica begonnen aan Nederlandse tocht, maar moet al snel rechtsomkeer maken

Het superjacht Galactica is zaterdag begonnen aan een tocht van het Nederlandse Oss naar Harlingen. Daar zou de boot verder afgewerkt worden, maar die tocht verloopt niet zonder slag of stoot. Het jacht is zodanig groot dat het niet onder de bruggen past. Zo kwam het maandag in de problemen bij de brug bij Heusden waardoor het rechtsomkeer moest maken. Ondertussen liet het team weten dat de tocht toch kon verdergezet worden, omdat ze hadden gewacht tot het water op het laagste niveau stond. “Dat scheelt 25 centimeter en zo konden we alsnog onder de brug door varen.”