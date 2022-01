Beruchte ‘Jambers’-boeren veroordeeld voor vervuiling: “In de gevangenis heb ik het beter dan hier”

Zillebeke/Zandvoorde/Kortrijk

De ouderwetse boeren Joël en Marc Martain, ooit bekend via het tv-programma Jambers, zijn veroordeeld voor milieuvervuiling op hun oude hoeve in de Westhoek. Ze krijgen zes maanden cel met uitstel en er dreigt een dwangsom als hun afval niet tijdig opgeruimd wordt. “Maar dat kunnen we niet betalen”, reageren vader en zoon, die er samen willen blijven boeren. Tot ze er bij neervallen.