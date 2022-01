Ziekenboeg loopt leeg bij STVV: Teixeira, De Ridder en Reitz uit quarantaine na negatieve test

Op maandag werd een nieuwe testronde ingelast en die bracht geen nieuwe besmettingen binnen de spelersgroep aan het licht. Daarop werd besloten om opnieuw in groep te trainen nadat de Kanaries voordien uit voorzorg in kleine bubbels oefenden. Zo sloten Teixeira en Reitz opnieuw aan bij de groep. De Ridder deed dat niet, hij is nog out met een blessure aan de buikspieren.

Bernd Hollerbach stond op dinsdag nog niet op het terrein, de trainer van de Kanaries testte vorige week eveneens positief op corona. Hij kan ten vroegste op dinsdag opnieuw het trainingsveld betreden, mits hij een negatieve test aflegt.