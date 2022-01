Om de stijgende prijzen op de internationale markten te kunnen blijven volgen, liet de Luikse energieleverancier Mega 40.000 klanten weten dat de voorschotfactuur fors verhoogt. Ook andere leveranciers kondigden al een sprong aan. Mag dat zomaar? En wat als ik dat niet wil of kan betalen? En zoeken we ons heil dan maar beter in zonnepanelen?