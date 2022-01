Misschien is het door de koude temperaturen en kijken de Limburgers nu al uit naar de zon. Bij reisbureau Meyers in Hasselt zagen ze sinds eind vorig jaar heel wat mensen boeken voor de zomervakantie. Vliegvakanties binnen Europa zijn het populairst. Maar met de coronapandemie willen toeristen beter gewapend zijn tegen pech. Reisverzekeringen zijn daarom zeer in trek.