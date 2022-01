Vergevingsgezinde prostituee schenkt man die haar tot moes sloeg de bijbel

Een 34-jarige man uit Schilde is dinsdag in Hasselt veroordeeld tot 42 maanden met uitstel nadat hij een Braziliaanse prostituee zwaar toetakelde. Op 30 oktober 2019 verbrijzelde hij haar kaak in rendez-voushuis ‘Logies 355’ langs de Genkersteenweg in Hasselt.

De verdachte was op de bewuste dag onder invloed van alcohol en cocaïne toen het licht bij hem uitging. In Logies 355 deelde de betichte, die een verleden als para heeft, aan de nu 52-jarige vrouw rake klappen in het aangezicht uit. Uit het niets sloeg de dader tilt. Het slachtoffer hield er onder meer een verbrijzelde kaak en een oogletsel aan over. Daarnaast graaide de dertiger ook nog 380 euro en de gsm van het slachtoffer mee. Onderzoek toonde aan dat de beklaagde ondanks de zware verwondingen niet de intentie had om de beklaagde te doden. Volgens de gerechtspsychiater was er evenmin sprake van een geestesstoornis.

Psychiatrische behandeling

Na de feiten verdween de Antwerpenaar tot 9 juli 2020 in de gevangenis. Vervolgens verkaste hij naar een psychiatrisch ziekenhuis voor een behandeling. Ook hield de dader na zijn vrijlating zich aan de opgelegde voorwaarden. Allemaal elementen die in zijn voordeel speelden bij de bepaling van zijn strafblad. “Net zoals zijn blanco strafblad”, pleitte zijn advocaat Jan Keulen. “Het was trouwens mijn cliënt die elf minuten na de feiten de hulpdiensten verwittigd heeft om zich onmiddellijk aan te bieden bij de politie.” Om van het uitstel te genieten moet de man actief op zoek gaan naar werk en zijn psychiatrische behandeling voortzetten. De Schildenaar draait op voor de proceskosten van ruim 5.000 euro. Aan de vrouw is hij een schadevergoeding van 16.000 euro verschuldigd. Ook draait hij nog op voor de kosten als er later cataract- of netvliesproblemen opduiken.

