Britse politie stort zich weer op “verkeerde” ontvoering en moord in familie Murdoch

De Britse politie trekt nieuwe elementen na in het onderzoek naar de ontvoering van en moord op Muriel McKay eind 1969. Zij was met de echtgenote van mediamagnaat Rupert Murdoch verward, haar lichaam werd nooit gevonden. Dat heeft Britse krant The Times, eigendom van Murdoch, dinsdag bericht.

De Met, de Londense politie, zegt dat de familie van Muriel McKay haar in december nieuwe elementen heeft bezorgd, waaronder de vindplaats van het lijk. Agenten trekken alle elementen na.

Volgens The Times is een en ander het gevolg van onthullingen door Nizamodeen Hosein, veroordeeld voor de ontvoering, over de vindplaats van het lichaam. Dat zou in een boerderij in Hertfordshire ten noorden van Londen zijn.

Rolls Royce

Nizamodeen Hosein en zijn broer Arthur hebben de toen 55-jarige Muriel McKay in 1969 ontvoerd, in de waan dat het om Anna ging, de vrouw van Rupert Murdoch. Het duo had de Rolls Royce van Murdoch achtervolgd zonder te weten dat die hem had uitgeleend aan zijn adjunct Alick McKay, de man van Muriel.

Nog volgens de krant heeft Hosein onlangs aan de familie McKay onthuld dat de vrouw overleden is aan een malaise die ze kreeg toen ze op televisie naar een reportage over haar ontvoering keek.

Nizamodeen Hosein kreeg twintig jaar voor de ontvoering en werd daarna naar Trinidad uitgewezen. Zijn broer Arthur overleed in 2009 in de gevangenis.