Milanese politie verdenkt 18 mannen van seksuele agressie op oudejaarsavond

De daders zijn tussen de 15 en 21 jaar oud, het gaat om Italianen en jongemannen met andere nationaliteiten, aldus de Milanese politie in een persbericht. Dinsdagochtend werden huiszoekingen uitgevoerd in Milaan en Turijn in het kader van het onderzoek dat het Milanees parket hierover had geopend.

Dankzij bewakingsbeelden, getuigenissen en de sociale media kon de politie “drie episodes van geweld” reconstrueren, tegen negen vrouwen. “We hebben geprobeerd ze weg te duwen, mijn vriendin sloeg hen, maar ze lachten en bleven ons verder lastigvallen”, aldus een van de slachtoffers, geciteerd door het persbureau Ansa. “Ik had vijftien handen op mij.”