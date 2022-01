Coach Carine Herrygers mist EK kunstschaatsen na positieve coronatest

Carine Herrygers, hier op de Spelen van Sochi in 2014, met Jorik Hendrickx. — © BELGA

Carine Herrygers, de vroegere coach van kunstschaatsster Loena Hendrickx, is besmet met het coronavirus en moet bijgevolg passen voor het Europees kampioenschap in Tallinn. Herrygers is momenteel de coach van de Nederlandse Lindsay van Zundert.