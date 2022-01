Beelden met een drone gemaakt, leveren vaak hele mooie plaatjes op zoals hier de uitkijktoren van Negenoord in Dilsen-Stokkem. Maar voor zo’n dronevlucht moet altijd toestemming aangevraagd worden. — © rr

Hasselt

Limburgs Landschap gaat strenger controleren op drones in zijn gebieden. Drones zijn immers verboden in natuurgebieden, maar toch komen er steeds vaker klachten binnen. “Zo is al een kudde runderen opgejaagd toen er een drone overvloog. Stel je voor dat die een wandelaar omverlopen”, zegt woordvoerder Dirk Ottenburghs.