Speciaal gezant WHO over pandemie: “Nog drie moeilijke maanden, maar het einde is in zicht”

Nog drie moeilijke maanden en we zijn van de pandemie af. Die voorspelling doet David Nabarro, speciaal gezant van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), bij Sky News. "Het einde is in zicht.”

Het is de vraag waar op dit moment iedereen een antwoord op wilt: wanneer zijn we van dat vervelende coronavirus af? David Nabarro, speciaal gezant van de WHO, waagt zich bij Sky news aan een voorspelling . “Ik ben bang dat we de marathon aan het lopen zijn, maar dat we er nog niet zijn. Het einde is wel in zicht, maar we zijn daar nog niet. En er zullen nog wat hindernissen komen voor we er geraken.”

Die hindernissen zullen onder meer nieuwe varianten zijn, maar ook lokale uitbraken. “Het virus zal blijven evolueren”, zegt hij. “We zullen bijkomende varianten blijven krijgen. Bovendien raakt dit virus de hele wereld. De zorg is in vele delen van de wereld helemaal overbelast. En jammer genoeg zien we dat er geen draagvlak is voor grote beperkingen, vooral in arme landen. Mensen moeten daar blijven werken, dus hebben politici het niet makkelijk om maatregelen op te leggen.” Door al die redenen verwacht hij nog “zeker drie moeilijke maanden”.

Omikron verspreidt zich razendsnel

De Europese directeur van de WHO, Hans Kluge, waarschuwt er ondertussen voor dat aan het huidige besmettingsritme binnen twee maanden meer dan de helft van de Europeanen besmet kan zijn met de omikronvariant. Hij sprak op een persconferentie van een “vloedgolf” aan omikron.

De directeur wees erop dat de regio, die 53 landen telt en zich uitstrekt tot Centraal-Azië, in de eerste week van 2022 meer dan 7 miljoen nieuwe gevallen van Covid-19 registreerde. Volgens Kluge kan, aan het huidige ritme, in de komende zes tot acht weken meer dan 50 procent van de Europese bevolking besmet zijn met de omikronvariant. Kluge stelde ook dat “de ongeziene schaal van overdracht” leidt tot een toename van de ziekenhuisopnames. De mortaliteit blijft volgens hem stabiel.

De directeur riep tijdens de briefing onder meer op om in te zetten op de mentale en fysieke gezondheid van het personeel in de gezondheidszorg. Zij dragen immers de grootste last en lopen het grootste risico op besmetting, zei hij.