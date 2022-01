Parket start onderzoek naar incident met gebruikte spuit bij vaccinatie van kind

Het parket van Oost-Vlaanderen start een onderzoek naar het incident in het vaccinatiecentrum van Evergem, waar een kind werd geprikt met een spuit die al gebruikt was.

De feiten speelden zich zaterdagavond af in vaccinatiecentrum (VC) Hoge Wal in Evergem, op de eerste dag van de vaccinatie van kinderen van 5 tot 11 jaar. Een van de vrijwilligers had voor de grap een gebruikte spuit in de box met vaccins gelegd. Zijn collega gebruikte ze om een ander kind te prikken en merkte toen pas dat ze leeg was. Ze werden allebei op non-actief gezet.

Het parket is een onderzoek gestart naar het incident, met als kwalificatie ‘onopzettelijke slagen’. “Een medewerker van het vaccinatiecentrum zou bij het vaccineren van een 11-jarig meisje geconfronteerd geweest zijn met het feit dat de spuit leeg of al gebruikt was. Het parket werd hiervan ingelicht en startte een onderzoek inzake onopzettelijke slagen. Een aantal personen dienen nog verhoord te worden. Het onderzoek loopt volop. Het meisje wordt medisch van kortbij opgevolgd”, meldt het parket, dat verder geen details geeft.