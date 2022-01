Belg koopt kwart minder witloof dan 20 jaar geleden, BelOrta start campagne

De gemiddelde Belg koopt nog nipt drie kilogram witloof per jaar. Twintig jaar geleden was dat nog ruim vier kilogram. Vooral mensen jonger dan 40 jaar laten de groente links liggen. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau GfK Belgium. BelOrta start een campagne om de dalende trend te keren, meldt de groente- en fruitcoöperatie dinsdag in een persbericht.