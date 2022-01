Heusden-Zolder

Op de E313 tussen Zolder en Hasselt is dinsdagmiddag een ongeval gebeurd. Rond 12.30 uur kantelde een auto na een aanrijding in de richting van Hasselt. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers vielen. De rijstroken richting Hasselt waren een tijdlang versperd. Dit zorgde voor hinder.