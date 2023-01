Maak je borst maar nat voor ‘wet’ januari (de challenge die wonderen doet voor je humeur)

Dry January – een maand zonder alcohol – is alweer passé. Volgens seksuologe Ness Cooper moeten we vooral meedoen aan wet – natte – januari. Voor je naar de fles wijn grijpt, wet January staat voor elke dag masturberen.

Wat kan een betere remedie zijn voor de donkere dagen van januari dan een beetje zelfliefde? Dat vindt althans de Britse seksuologe Ness Cooper. Zij pleit er al even voor om in de maand januari je eigen lichaam beter te leren kennen door elke dag te masturberen. “Het doel is vooral wat tijd doorbrengen met jezelf om je lichaam beter te leren kennen”, vertelt ze.

Ze wijst er ook op dat masturberen depressieve klachten kan verlichten. Dat kan zeker in crisistijden, wanneer je hoofd misschien niet altijd evenveel zin heeft in seks, lonen.

Wie nog wat hulp nodig heeft, kan op zoek gaan naar wat audioporno of erotische leesverhalen. “Veel vrouwen vinden audioporno heel opwindend, de geluiden helpen hen om in de stemming te komen. Het is belangrijk om die mallemolen in je hoofd het zwijgen op te leggen en te focussen op jezelf.” Nieuw speelgoed, nieuwe technieken of nieuwe posities, experimenteer erop los, zegt Cooper nog.

Onderzoek geeft Cooper overigens gelijk: 64 procent van de vrouwen geven aan dat hun angsten en onzekerheden verminderden na masturbatie.