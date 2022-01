Giniel De Villiers wint negende etappe Dakar-rally, Al-Attiyah blijft leider

Na veel tegenslagen is er ook eindelijk eens goed nieuws voor De Villiers in deze Dakar. De Zuid-Afrikaan won zijn eerste etappe in deze Dakar, zijn achttiende in zijn carrière. De winnaar van de allereerste Dakar georganiseerd in Zuid-Amerika in 2009 had bij aankomst slechts negen seconden voorsprong op zijn land- en teamgenoot Henk Lategan. Nadat hij zich enkele dagen opvallend rustig had gehouden, eindigde Nasser Al-Attiyah als derde op 1’09”.

Sébastien Loeb eindigde als vijfde op 2’11” van de etappewinnaar en op 1:02 van leider Al-Attiyah. In de stand volgt de Fransman op 39’05” van de Qatarees. Loeb werd maandagavond beboet omdat hij zijn reservewiel onderweg verloor. Het bleef bij een fikse geldboete. Er volgde geen tijdstraf.

(belga)