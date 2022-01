Matthias Walkner neemt in Dakar-rally de leiding bij de motoren

José Ignacio Cornejo Florimo (Honda) was de snelste in de negende etappe van de Dakarrally bij de motoren. De Chileen was 1’26” sneller dan Kevin Benavides (KTM). In de stand wordt de top drie overhoopgehaald. De namen blijven dezelfde alleen is er voor de derde dag op rij een andere leider. Matthias Walkner (KTM) neemt de leiding over van Sam Sunderland (KTM) die als tweede volgt op 2’12”. De top vier wordt gescheiden door nauwelijks vijf minuten.

In tegenstelling tot de wagens en de vrachtwagens, waar de tijdsverschillen aanzienlijk zijn en de Dakar misschien zelfs als beslist is, blijft de wedstrijd bij de motoren heel spannend. Cornejo Florimo pakte bij de start meteen de leiding en bikkelde tot het einde met Benavides. Onderweg namen ze beurtelings de leiding. Uiteindelijk was het de Chileen die de etappe won. Na de zevende wint hij nu ook de negende etappe in deze Dakar. In de stand schuift de Chileen op naar de negende plaats op 32’30” van de koppositie.

Die koppositie is sinds dinsdag in handen van een Oostenrijker. Voor het eerst in deze Dakar staat een officiële KTM helemaal bovenaan het klassement. De winnaar van de Dakar bij de motoren in 2018 heeft een kleine voorsprong van 2’12” op Sam Sunderland. De Brit eindigde op dinsdag als veertiende en verloor 8’03”. Adrien Van Beveren (Yamaha) eindigde op dinsdag als negende op iets meer dan vijf minuten van de etappewinnaar. In de stand blijft hij derde.

Pablo Quintanilla (Honda) doet als vierde ook nog mee voor de eindzege. De Chileen volgt op 4’41” van Walkner. En zelfs Benavides en Barreda Bort (Honda) doen met een achterstand van iets meer dan 10 minuten nog mee voor de eindzege bij de motoren in deze 44ste Dakar.

De Belgen Martiny, Despontin en Liebaert zijn nog onderweg in de negende etappe. (belga)