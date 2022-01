Limburgse wint 6,5 miljoen euro: “Wat ik nu ga doen? Een nieuwe horloge kopen”

De Lottojackpot van 8 december is gewonnen door een Limburgse vrouw. In Maaseik werd dinsdag een symbolische cheque overhandigd. “Met deze prachtige som geld denk ik meteen aan de aankoop van een nieuwe woning, maar het allereerste dat ik ga kopen is een nieuwe horloge.”

6.500.003,25 euro. Dat is het precieze bedrag dat de vrouw won, het hoogste gewonnen bedrag van 2021. “Ik speel af en toe mee met Lotto in de krantenwinkel en speel voor een beperkt bedrag”, vertelt de nieuwbakken winnares. “Met deze prachtige som geld denk ik meteen aan de aankoop van een nieuwe woning, maar het allereerste dat ik ga kopen is een nieuwe horloge.”

Ook in het buitenland mogen ze deze Limburgse zeker verwachten, want een reis maken staat hoog op haar verlanglijst. “Dat doe ik met de vrijgekomen tijd die ik niet langer in de tuin hoef te werken”, lacht de vrouw. “Tuinieren is namelijk iets waar ik een broertje aan dood heb en wat ik niet meer snel zelf zal doen.”

Om de anonimiteit van de winnares te garanderen, werd dinsdag een symbolische cheque overhandigd aan de winkelbedienden van Standaard Boekhandel in Maaseik, waar het winnende lot werd gekocht.