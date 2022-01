Steekpartij onder daklozen na diefstal slaapzak: “Dit had veel erger kunnen aflopen”

Een 48-jarige Turk hangt 30 maanden cel boven het hoofd voor een steekpartij aan daklozenopvang café Anoniem in Hasselt. De man kreeg er het aan de stok met een andere bezoeker die hem zou gewekt hebben. Daarop greep hij naar een mes en stak de man zes cm diep in de lever.

Op zeven juni vorig jaar rond 19 uur escaleerde de ruzie in de Mouterijstraat. De betichte, die in de gevangenis verblijft, betwistte de feiten niet. “De nacht voordien had ik niet kunnen slapen omdat mijn slaapzak gestolen was. Nu sliep ik eindelijk in café Anoniem op een bank toen hij me duwde en er is een discussie ontstaan”, vertelde de veertiger. Na geroep en getier over en weer liep het duo naar buiten. De verdachte greep daarop naar een mes dat in zijn rugzak stak. Hij haalde uit en stak het mes zes cm diep bij het Hasseltse slachtoffer. Zijn lever werd net niet geperforeerd. Met spoed werd de man overgebracht naar het ziekenhuis.

De verwondingen bleken uiteindelijk mee te vallen. Het slachtoffer was dinsdag in de Hasseltse rechtbank aanwezig. “Het is de eerste keer dat ik ben neergestoken”, klonk het. Hij vroeg om een schadevergoeding van 10.000 euro.

Spontaan gehandeld

De verdachte woonde al 3,5 jaar op straat. Hij verklaarde niet voorbedacht, maar spontaan te hebben gehandeld. “Hij beledigde mij. Jammer genoeg heb ik geen juiste beslissing genomen. Ik wil mijn excuses aanbieden en zal geen beroep aantekenen.”

“Dit had veel erger kunnen aflopen. Een centimeter meer rechts of links maakt in dit geval een serieus verschil”, sprak de rechter. Het slachtoffer stelde de dader niet te hebben aangeraakt, maar dat de dader zijn trui kapot had getrokken waarna er heibel ontstond.

De procureur verklaarde dat de betichte in een vlaag van razernij handelde en geen geestesstoornis heeft. Hij weerhield het opzet om te doden niet. “Toch doet dit geen afbreuk aan de ernst van de feiten. Het slachtoffer heeft veel geluk gehad. Ik vorder dertig maanden cel.”

Advocaat Jurgen Millen nam het op voor de verdachte. “Het was een impulsieve daad na het stelen van zijn slaapzaak, het hebben van een slapeloze nacht en het ondergaan van kleineringen. Mijn cliënt moet rondkomen met 600 euro per maand en het weinige dat hij heeft, werd dan nog gestolen. Deze man is niet agressief ingesteld. Tot zijn 44ste had hij een normaal leven en is dan afgegleden. Hij wil zijn verantwoordelijkheid nemen. Ik vraag om uitgezonderd het deel dat hij in hechtenis zat, een straf met uitstel onder voorwaarden op te leggen.”

Vonnis op 8 februari.