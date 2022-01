Het Eenhoornhof wint de Tourism Ambassador Award 2021

Jaarlijks reiken de studenten van de opleiding Toerisme en recreatiemanagement van de hogeschool PXL de 'Tourism Ambassador Award' uit, een Limburgs kunstwerk. Daarmee zetten de studenten dé toeristische ambassadeur van Limburg in de bloemetjes. Dit jaar ging het Het Eenhoornhof in Borgloon met de award aan de haal.

De Tourism Ambassador Award is een Limburgs kunstwerk dat jaarlijks uitgereikt wordt aan een toeristische ambassadeur van Limburg. In 2021 werd het kunstwerk ontworpen door Julie Boes. Zij werkt vooral met hars, hout en felle kleuren. Elk werk is uniek en persoonlijk. Julie geeft aan dat ze bewust kiest voor het kleurengebruik. “Daar word je happy van in deze sombere coronatijden”, zegt ze. Haar kinderen hebben veel inbreng bij het tot stand komen van haar kunstwerken. Dat was voor dit werk niet anders.

‘Limburgcation’

De Award is gekoppeld aan het Tourism Ambassador Seminar dat de studenten sinds vier jaar telkens in de maand december organiseren. Zij namen het concept over van Maasmechelen Village. Ook dit jaar werden de studenten helaas last minute weer uitgedaagd door de coronamaatregelen. Ze moesten het fysiek geplande Seminar ombouwen tot een online versie.

Het centrale thema van het online seminarie was Staycation-Workation. “Hoe kunnen staycation en workation bijdragen tot een échte Limburgcation?” was de hamvraag. Voor een periode van tien dagen waren inspirerende sprekers zoals Herman Konings, Christel Maenen en David Winkels op het online platform van de opleiding terug te vinden. De sprekers gaven allen een interessant een inzicht in het concept staycation of workation.

Innovatieve ideeën

De deelnemers die de Tourism Ambassador Award wilden winnen, deden mee aan een kennisquiz. Uit deze quiz kwam Stéphan Fontaine van luxevakantiewoning Het Eenhoornhof als winnaar uit de bus. Hij werd op de voet gevolgd door Hilda Steensels van de Alfonsinehoeve.

“We kennen de opleiding Toerisme van Hogeschool PXL goed”, zegt Stéphan Fontaine. “De studenten hebben voor ons al eens arrangementen ontwikkeld. En ik moet zeggen dat ze ons toen echt verrast hebben. Innovatieve en goed onderbouwde ideeën waar wij nooit zouden opkomen, stelden ze ons voor. Sindsdien volgen Ann en ik elk seminarie van de studenten. En telkens opnieuw hopen we erkend te worden als dé toeristische ambassadeur van Limburg. Dit jaar is ons dat gelukt”, glundert Stéphan.

Uitdaging

Studente Toerisme en recreatiemanagement Tuana overhandigde de award aan Stéphan en zijn partner Ann. “De studenten worden jaarlijks uitgedaagd om vanaf nul een inspirerend seminarie van en voor toeristische professionals te maken”, zegt opleidingshoofd Agna Thys. “Zo draagt de opleiding een klein steentje bij aan de professionalisering van het toerisme in Limburg. Bovendien ontwikkelen de studenten veel vaardigheden door het organiseren van een seminarie met daaraan gekoppeld de uitreiking van een originele award. En als corona dan nog eens last minute roet in het eten komt gooien, worden de studenten nog meer uitgedaagd. That’s real life. Zeker in de toeristische sector zijn 'hands on' werken en flexibiliteit zeer belangrijk.”