Zijn slechte hart heeft hem verraden: hoe maffiabaas jarenlang drugs verdeelde vanuit Belgische villa

In Italië wordt hij beschouwd als een van de belangrijkste maffiabazen van de beruchte ’ndrangheta. Woensdag staat Sebastiano Signati (55) in Tongeren samen met twintig handlangers terecht voor grootschalige cocaïnehandel. Dankzij een valse identiteit slaagde de maffioso er jarenlang in om vanuit een villa in Meise onze buurlanden van drugs te voorzien. Tot hij hartklachten kreeg en toevallig als topgangster werd ontmaskerd.