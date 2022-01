Achtvoudig Turks international Ahmet Calik (28) overlijdt na auto-ongeval

De Turkse voetballer Ahmet Calik is op 28-jarige leeftijd overleden na een auto-ongeval.

“We zijn in diepe rouw door het verlies van onze speler Ahmet Calik. Hij veroverde de harten van onze fans en de liefde van onze stad vanaf zijn eerste dag bij Konyaspor”, schrijft zijn club Konyaspor op Twitter.

De verdediger liet het leven nadat zijn wagen overkop ging in hoofdstad Ankara. Op lokale media zijn beelden verspreid van het verhakkelde voertuig aan de kant van de weg.

Calik stapte begin 2020 van Galatasaray over naar Konyaspor. Hij droeg acht keer het shirt van de nationale ploeg, voor het laatst in maart 2017 in een oefeninterland tegen Moldavië. (belga)