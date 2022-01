Vrouw deelt handige truc om te harde avocado’s snel te doen rijpen

Avocado’s zitten barstensvol vitamines en zijn de voorbije jaren enorm populair geworden. Maar soms vind je geen rijp exemplaar in de winkel en moet je dagen wachten voor je van de lekkernij kan smullen. Veronica Cannady (31) komt echter met een handige tip op de proppen om de vrucht in slecht twee dagen te laten rijpen en daar heb je enkel een papieren zak, een banaan en een donkere plek voor nodig. Krijg je de zachte avocado niet helemaal op en wil je graag een stuk bewaren? Daar heeft de New Yorkse ook een trucje voor zodat de halve vrucht niet helemaal bruin wordt.