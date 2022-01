Man ontdekt plots dat hij achtervolgd wordt door gevaarlijke stalker: “Ik brulde net op tijd”

Natuurwandelingen in de Verenigde Staten kunnen soms iets spannender zijn dan de doorsnee boswandeling in België. Voor je het weet, word je gevolgd door een roofdier die in jou een lekker hapje ziet. De Amerikaanse man uit bovenstaande video had gelukkig net op het nippertje door dat hij op de hielen werd gezeten door zo’n gevaarlijke stalker en kon zijn achtervolger wegjagen. “Ik brulde net op tijd”, klinkt het bij de video die al talloze keren werd bekeken op sociale media.