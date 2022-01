MPI De Luchtballon start het nieuwe jaar op de Richter

De leerlingen van MPI De Luchtballon konden het nieuwe jaar op maandag 10 januari feestelijk starten in de nieuwe gebouwen op De Richter in Bret.

Tussen het allereerste idee en de uiteindelijke verhuis deze eerste schoolweek van januari 2022 zijn er bijna tien jaar verstreken. Maar het wachten werd beloond. De tijdelijke containers die als klaslokaal dienden, zijn ondertussen misschien onderdeel van het landschap geworden. Maar nu kunnen de nieuwe gebouwen schitteren in al hun glorie.Na hard werk van alle collega's van het MPI tijdens de twee weken kerstvakantie (en het hele eerste trimester trouwens) werden de leerlingen maandag 10 januari feestelijk ontvangen bij hun terugkeer voor de aanvang van de tweede trimester. Voor de eerste keer konden ze kennismaken met hun nieuwe klaslokalen, de nieuwe sporthal, de lunchruimte en de hele infrastructuur die nu ter beschikking staat van MPI De Luchtballon.En er zijn serieuze inspanningen gedaan: met veel oog voor een uiterst vriendelijk gebouw voor ons milieu, voorzien van alle technische snufjes, met multimedia, verschuifbare wanden, een unieke uitschuifbare tribune om van onze sportaccommodatie een polyvalente ruimte te maken en nog zoveel meer.Trouw aan de Poolstervisie van het Gemeenschapsonderwijs wordt de school zo mooi geïntegreerd in de gemeenschap, hier op de Richter in Bret, even buiten het centrum van Genk. Een grote, mooie open ruimte die nog onder handen wordt genomen en tegen de lente een publieke, groene ruimte wordt. "Samen met onze kinderen willen we een open school zijn, deel van de campus die we vormen met BUSO De Richter. Maar ook deel van de hele gemeenschap van Bret en bij uitbreiding Genk", klinkt het.