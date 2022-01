Speelde Liverpool het spel eerlijk? Positieve spelers die leidden tot uitstel bleken negatief bij hertests, onderzoek dringt zich op

De League Cup-wedstrijd van Liverpool tegen Arsenal werd vorige donderdag uitgesteld na een groot aantal positieve spelers bij The Reds, maar hij hertests bleken ze op één na allemaal negatief. “Trent Alexander-Arnold was de enige die uiteindelijk echt positief bleek, al de rest waren vals positieven”, zei manager Jurgen Klopp. Volgens sportwebsite The Athletic is er druk op de Engelse liga om een onderzoek in te stellen.