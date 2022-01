VREG lanceert nieuwe versie van V-test: “Makkelijker en meer mogelijkheden”

Na een recordjaar lanceert de VREG een nieuwe V-test. Dat is de test waarmee je op zoek kan gaan naar de voordeligste energieprijzen voor je woning of bedrijf. De nieuwe test is nog makkelijker in gebruik en er zijn extra mogelijkheden, laat de VREG weten.

Energie en hoeveel we daarvoor betalen was het voorbije jaar meer dan ooit een gespreksonderwerp. Dat merkte de VREG (Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt) door het recordaantal bezoekers dat naar haar website surfte om daar de V-test te doen. Dat is de tool waarmee je kan zien welke leverancier in jouw buurt de voordeligste energie kan leveren.

“Nog nooit maakten gezinnen en bedrijven zoveel gebruik van de V-test als in 2021”, meldt de VREG in een persbericht. “De V-test voor gezinnen werd 1.190.608 keer uitgevoerd - 73 procent meer dan in 2020 - en de V-test voor kleine bedrijven werd 59.574 keer uitgevoerd - 11 procent meer dan in 2020.

Nieuwe test

Dinsdag is een nieuwe versie van de V-test actief. “Om gezinnen en kmo’s nog beter te ondersteunen bij hun zoektocht naar het meest gepaste energiecontract”, klinkt het. De nieuwe test bevat meer informatie, heeft meer filtermogelijkheden en extra mogelijkheden voor wie een digitale meter heeft.

“In de loop van 2022 voegen we nog verschillende extra mogelijkheden toe”, aldus de VREG. “Zo integreren we onder andere de Servicecheck in de V-test. Ook de kwaliteit van dienstverlening van een leverancier kan namelijk een belangrijke rol spelen bij de keuze van een energiecontract. Daarnaast zullen gebruikers een persoonlijk “Mijn V-test”-profiel kunnen aanmaken. Daarin kunnen zij bijvoorbeeld hun huidige contract bewaren en krijgen een beter zicht op wat ze kunnen besparen. Via dat persoonlijk profiel en een koppeling met het energieportaal van Fluvius zullen alle gebruikers ook hun verbruik automatisch kunnen ophalen.”

Op dit moment biedt de V-test 24 contracten met vaste prijs en 61 contracten met variabele prijs aan voor gezinnen. Voor kmo’s gaat het om 18 vaste contracten en 48 variabele contracten.