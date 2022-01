Maserati stapt in 2023 in Formule E

De beroemde drietand is binnenkort ook in de Formule E te zien. — © BELGA

Maserati, met zijn kenmerkende drietand als symbool, werd in 1914 opgericht in Bologna en heeft zijn hoofdzetel vandaag in Modena, vlakbij concurrent Ferrari. Het won onder meer twee keer het WK Formule 1 met Juan Manuel Fangio en 1954 en 1957.

Het WK Formule E bestaat sinds 2014 en is een kampioenschap waarbij elektrische wagens op stratencircuits tegen elkaar racen. In 2023 wordt een derde generatie wagens gelanceerd, de zogenaamde Gen3, die nog krachtiger zijn.

Het seizoen 2022 telt zestien manches en begint eind januari in het Saoedische Diriyah. Topconstructeurs als Mercedes (met Stoffel Vandoorne), Porsche, Nissan en Jaguar nemen deel. Voor Mercedes wordt het wel het laatste seizoen in de F3. De Duitsers volgen daarmee het voorbeeld van BMW en Audi, die eind 2021 afzwaaiden.

McLaren ondertekende vorig jaar een optie om eventueel vanaf 2023 in te stappen. (belga)