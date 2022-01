Veurne

In het West-Vlaamse Veurne is maandag een Beringenaar om het leven gekomen bij een arbeidsongeval. De 41-jarige arbeider raakte in de problemen in een chassis van een aanhanger voor een tractor en kreeg wellicht iets tegen zijn hoofd. “We zijn allemaal erg aangeslagen”, reageert zaakvoerder Siel Himpens.