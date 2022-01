Novak Djokovic is eerste reekshoofd op Australian Open, bevestigt organisatie

Djokovic is nog niet 100 procent zeker of hij na alle heisa over zijn visum volgende week mag meespelen. De minister van Migratie Alex Hawke kan hem nog altijd uitwijzen. Maar in de verspreide tabel met reekshoofden staat de negenvoudige winnaar van de ‘happy slam’ dus wel helemaal bovenaan.

Bij de vrouwen is thuisspeelster Ashleigh Barty, het nummer 1 van de wereld, het topreekshoofd. Elise Mertens (WTA 20) is als negentiende geplaatst.

De loting voor de hoofdtabel vindt donderdag (13 januari) plaats. (belga)