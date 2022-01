Adrien Dolimont vervangt Jean-Luc Crucke in Waalse regering

De vervanger van Jean-Luc Crucke (MR) in de Waalse regering is bekend. Het gaat om Adrien Dolimont, een 33-jarige partijgenoot die OCMW-voorzitter is in zijn gemeente. Hij wordt de nieuwe minister van Begroting en Financiën. Dat melden Franstalige media. Om 10.30 uur volgt een persconferentie.