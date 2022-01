Ilan Van Wilder kan weer lachen: “Ik vond vroeger ‘The Wolfpack’ vooral veel zever, maar nu weet ik beter”

De zorgen van Ilan Van Wilder zijn van de baan. De renner koerste twee jaar bij Team DSM, maar belandde op een zijspoor vorig jaar nadat hij in onmin kwam met het teammanagement. Hij kwam nog amper aan koersen toe, wilde weg, mocht niet weg tot er finaal een oplossing werd gevonden met Quick-Step Alpha Vinyl. “Ik ben hier gelukkig”, sprak hij op een persmoment in Calpe. “Dat zie je toch. Je krijgt de glimlach amper van mijn gezicht. Hier vinden ze de perfecte combinatie tussen hard werken en plezier beleven. Als buitenstaander vond ik dat ‘Wolfpack-gedoe’ maar zever, ik vond het allemaal wat opgeblazen en geloofde er weinig in, maar nu weet ik na twee stages echt wel beter. Dit is een hechte groep. De nieuwkomers werden ook gedoopt. Wat en hoe? Neen, dat ga ik niet zeggen”, lachte hij, “maar het brak het ijs en ik voelde me meteen thuis.”

Van Wilder ontkent niet dat hij door een moeilijke periode ging toen hij nog amper mocht koersen bij zijn oude team. “Dat was heel vervelend. Je wil wel, maar het kan niet en dat weegt. De laatste tijd wordt er meer aandacht gegeven aan mentale problemen bij topsporters en kan daar meer over gesproken worden. Ik ben zelfs niet langsgelopen bij een psycholoog, maar ben wel even bij mezelf te rade gegaan. Ik keerde terug naar de basis. Waarom ben ik topsporter en profwielrenner geworden? Wat dreef me daartoe, waarom doe ik het graag? En dan ben ik op een dag gewoon opgestaan, heb ik me er ‘doorgeknald’ met de mindset van topsporter. Ik wilde opnieuw koersen en ik heb getraind alsof ik twee maanden later opnieuw zou koersen. Dat gebeurde ergens in de zomer en op die manier ben ik door die periode gefietst. Toen ik dan hier in de ploeg terechtkwam, is alles vanzelf goedgekomen.”

Van Wilder is een groot talent, vooral in de bergen, en eindigde als derde in de Ronde van de Toekomst van 2019. “Ik wil opnieuw tonen wat ik kan. Ik heb persoonlijke ambities, maar de eerste maanden wil ik vooral ontdekken hoe de ploeg werkt, hoe zij koersen en wil ik opnieuw plezier beleven. Dat heb ik vorig jaar gemist. Ik wil veel koersen en dan zien we wel hoe het loopt. Remco en ik hebben niet hetzelfde programma, maar we zullen wel af en toe samen koersen. Dan wil ik een goede ploegmaat zijn.”

Van Wilder start zijn seizoen in de Ronde van de Provence (10 tot 13 februari), daarna volgt de UAE Tour. Wellicht staat ook een eerste grote Ronde op zijn programma, mogelijk de Giro, maar daar wilde hij nog niet op vooruitlopen.