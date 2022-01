NBA-kampioen Milwaukee verliest voor de tweede keer in 48 uur tijd van Charlotte

Antetokounmpo was op de afspraak, maar dat mocht niet baten. — © USA TODAY Sports

Voor de tweede keer in 48 uur tijd heeft NBA-kampioen Milwaukee een nederlaag geleden tegen de Charlotte Hornets. De Bucks gingen met 103-99 onderuit. Zo konden ze geen revanche nemen voor de 114-106 nederlaag van afgelopen zaterdag.

De Griekse sterspeler van Milwaukee Giannis Antetokounmpo was weliswaar op de afspraak met 26 punten, 13 rebounds en 8 assists maar dat volstond niet voor de zege tegen de Hornets, die konden rekenen op een sterke Terry Rozier (27 punten) en Lamelo Ball (23 punten).

Milwaukee blijft ondanks het verlies vierde in de Eastern Conference, Charlotte staat achtste. Brooklyn, nummer twee in de stand, ging zonder James Harden met 114-108 onderuit bij Portland. Kyrie Irving was er bij de Nets wel voor de tweede keer bij. Hij maakte 22 punten.

Utah, de nummer drie in de Western Conference na Golden State en Phoenix, verloor ondanks 31 punten van Donovan Mitchell met 126-116 van Detroit. (belga)